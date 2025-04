Manchester City : l’explosion de joie de Pep Guardiola

La décharge d’émotions devait être immense pour Pep Guardiola ce mardi soir. L’entraîneur de Manchester City a pu exploser de joie sur son banc après le but de Matheus Nunes dans le temps additionnel contre Aston Villa, inscrit à la 94e minute, synonyme de victoire contre les Villans (2-1). Un but qui rapproche très fortement les Citizens d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions, à l’issue d’une saison particulièrement chaotique.

La suite après cette publicité

« Le football, c’est l’émotion », a lâché Guardiola à l’issue de la rencontre. « Regardez comment tout le monde s’est déplacé aujourd’hui, nous étions tellement agressifs. On en aura besoin en demi-finale, j’ai été incroyablement impressionné par Forest et sa façon de défendre chaque ballon comme si c’était le dernier de leur vie. C’est du talent. On se concentre sur les quatre derniers matchs, si on les gagne, on sera là ». Troisièmes de Premier League, les Sky Blues ont désormais 95 % de chances de terminer dans le Top 5, selon Football Meets Data. Une bouffée d’air frais pour Guardiola, marqué par une première moitié de saison très compliquée, et qui se projette désormais sur la demi-finale de FA Cup face à Nottingham Forest.