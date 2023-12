Ligue des Champions : le cas Randal Kolo Muani enflamme l’Allemagne

Un coup de bluff ? Ce mercredi, la presse française annonce que Luis Enrique va aligner Kang-in Lee dans son onze de départ face au Borussia Dortmund ce mercredi soir (21h) afin de compenser l’absence d’Ousmane Dembélé, suspendu pour le choc de Ligue des Champions. Mais en Allemagne, on ne croit pas vraiment à cette hypothèse. Dans les principaux journaux, à l’image de Bild, c’est le nom de Randal Kolo Muani qui est inscrit dans la composition d’équipe parisienne. Pour le moment, seul Luis Enrique a la réponse à cette question. Mais on imagine que l’attaquant tricolore a très envie de démarrer cette rencontre capitale pour les Franciliens.

Une année de folie à Francfort

«Toute cette semaine, on a bien travaillé pour le match qui va arriver. On est très confiants, on sait qu’on a un gros match qui nous attend là-bas et nous serons prêts. Le coach ne nous met pas de pression, il sait qu’on a de bonnes qualités et un effectif très large. On est très confiants avant d’aller affronter Dortmund mercredi. Si les supporters doivent avoir peur ? Non, non, ça va aller», a expliqué l’international français qui a tenu à mettre en garde le BVB il y a quelques jours. Sûr de lui, RKM affiche un visage serein donc avant son retour en Allemagne. Un pays qu’il a su conquérir en l’espace d’une saison.

Arrivé en provenance de Nantes, le Bondynois a brillé au sein de l’écurie de Bundesliga. Match après match, il a su démontrer toute ses qualités, lui qui a terminé sa première saison avec un super bilan de 23 buts et 14 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues dont 43 en tant que titulaire. Forcément, les meilleurs clubs, dont le Bayern Munich et Manchester United, se sont penchés sur son cas. Mais c’est finalement le Paris Saint-Germain qui a eu les faveurs de l’international tricolore.

Un départ agité au PSG

Après de longues et âpres négociations, ainsi qu’un bras de fer avec le joueur qui a même fait une grève, l’Eintracht Francfort lui a ouvert la porte le 1er septembre dernier lors du dernier jour du mercato. Au passage, les Allemands, qui ont voulu attirer Hugo Ekitike en retour, ont récupéré un joli chèque de 95 millions d’euros. De quoi se consoler. Trois mois plus tard, Randal Kolo Muani va faire son grand retour en Allemagne. Entre-temps, le Français a joué 15 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG, dont 8 en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer 5 buts et de délivrer 2 assists.

Des statistiques loin d’être mauvaises. Mais les chiffres ne disent et ne montrent pas tout. En concurrence avec Gonçalo Ramos, RKM connaît certaines difficultés depuis son arrivée à Paris. Il en est conscient et l’a reconnu. Ce soir à Dortmund, il aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure, qu’il soit titulaire ou qu’il entre en cours de match. D’autant que là-bas, on suit son cas avec attention. Journaliste reporter en chef pour le média allemand Sport 1, Kerry Hau est revenu sur le départ mouvementé du Français dans nos colonnes.

L’Allemagne n’a pas apprécié ses méthodes

«Je pense qu’il est normal après une si belle saison de penser à la prochaine étape, pour des raisons sportives, mais aussi par rapport à son salaire. C’est aussi normal de se laisser tenter quand on est un joueur français et que Paris vous appelle. Mais la façon dont Randal Kolo Muani a quitté Francfort était dommage. Lui et son agent n’étaient pas reconnaissants et respectueux envers le club qui lui a donné l’opportunité de jouer et de briller dans l’une des meilleures ligues d’Europe et de jouer pour la France lors d’une Coupe du Monde (…) Les supporters de Francfort étaient furieux de la façon dont il a traité le club. Je ne dirais pas qu’ils le détestent, je n’aime pas ce mot. Mais il n’est pas le bienvenu à Francfort »

Un sentiment partagé par Tobias Felhdoff, journaliste pour le site Fussball Transfers. « Les opinions à Francfort ne sont pas très positives. Ils sont tristes par rapport à sa grève mais je ne pense pas que cela aura un impact à Dortmund (en ce qui concerne son accueil, ndlr). De mon point de vue, je pense qu’il était compréhensible de faire ce pas, même si son comportement n’était pas adéquat. C’était tentant de devenir le titulaire au poste de numéro 9 au PSG. Pour moi, Gonçalo Ramos n’est pas un joueur de classe mondiale. Avec Mbappé et Dembélé à ses côtés, ça aurait pu marcher pour Kolo Muani.» Mais le trio tricolore, qui se connaît pourtant très bien grâce aux Bleus, doit encore peaufiner son entente. Kerry Hau estime d’ailleurs que RKM est peut-être venu un peu trop tôt au PSG.

Le BVB n’a pas peur de lui

«Je ne l’ai pas beaucoup regardé jusqu’à présent en Ligue 1, mais j’ai vu ses matches en Ligue des Champions. Il a évidemment besoin de plus de temps pour s’adapter à une si grande équipe avec autant de joueurs de classe mondiale. La pression est nettement plus élevée qu’à Francfort, quelque chose qu’il ne faut jamais sous-estimer, surtout avec l’argent que cela coûte. Les fans, les experts, tout le monde attend beaucoup de buts ou qu’il participe aux occasions de buts. Personnellement, je pense que cette étape est arrivée mentalement un ou deux ans trop tôt. Je suis convaincu qu’avec une ou deux années supplémentaires dans un environnement plus calme comme à Francfort et dans une ligue aussi compétitive et forte physiquement comme la Bundesliga, il serait devenu un joueur plus constant et meilleur… et un potentiel joueur du Real Madrid, de Manchester City ou du Bayern Munich. Des équipes qui sont encore meilleures que le PSG.»

Mais c’est bien avec la tunique parisienne sur le dos que RKM se présentera ce soir à Dortmund et en Allemagne. Même si là-bas, on connaît le joueur sur le bout des doigts, ce n’est pas lui qu’on craint le plus à écouter Tobias Feldhoff. «Je pense que le BVB a plus peur de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, qui sera absent ce soir. Ici, tout le monde connaît les qualités du Kolo Muani. Mais le BVB est déjà qualifié et je pense que ce joueur n’est pas un gros problème pour eux.» Idem pour Kerry Hau de Sport 1. «Il n’y a aucune crainte de la part de Dortmund. Ils le connaissent très bien et le respectent, mais il n’y a pas lieu d’avoir peur. Ce sera un match difficile car Dortmund est normalement fort dans son stade, l’ambiance sera géniale et il y a beaucoup de gens en Allemagne en général qui veulent voir le PSG en Ligue Europa. Ce n’est pas un club très populaire.» Voir chuter Paris et Kolo Muani n’est donc pas pour déplaire à nos voisins allemands…

