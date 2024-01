OM-Strasbourg : les compositions probables

Après trois semaines de trêve, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec un premier match dès ce soir. Pour le compte de la 18e journée qui lance cette seconde partie de saison, l’OM reçoit Strasbourg au Vélodrome (21h). Un adversaire qui rappelle de mauvais souvenirs à Gennaro Gattuso, lequel n’avait pas du tout aimé la prestation de ses hommes à La Meinau (1-1) il y a deux mois. Il ne s’était d’ailleurs pas privé pour leur dire. Cette rencontre s’annonce assez équilibrée, car les Alsaciens sont bien revenus en championnat lors des derniers matchs. Ils surfent sur une série de 3 victoires consécutives, 4 même si on ajoute la Coupe de France. Et puis il y a les nombreux absents en raison de la CAN qui démarre ce samedi.

Lopez sera aligné dans le 3-5-2 préparé par Gattuso. Le gardien devrait être protégé par une défense constituée de Meïté, Gigot et Balerdi puisque Mbemba est avec sa sélection. Sur les ailes, pas de surprise avec les présences de Clauss à droite et Lodi à gauche, tandis que l’entrejeu va probablement connaître une nouveauté. Veretout et Kondogbia devraient faire équipe avec Jean Onana, la toute nouvelle recrue annoncée titulaire. Enfin, Vitinha et Aubameyang sont pressentis pour démarrer. En face, Sels guidera sa défense composée de droite à gauche de Guilbert, Perrin, Sylla et Senaya. Dans son 4-3-3, Patrick Vieira privilégierait les titularisations de Sissoko, Mwanga et Diarra. Le trio offensif serait composé d’Angelo et Bakwa pour épauler Gameiro.

