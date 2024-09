Al-Nassr : Stefano Pioli préfère Cristiano Ronaldo à Lionel Messi

C’est l’un des débats qui occupent les amoureux du football depuis le début de leurs carrières. Tellement forts et rivaux durant de nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont souvent comparés. Cités régulièrement parmi les meilleurs joueurs de l’histoire, le Portugais et l’Argentin sont rarement départagés dans toutes ces discussions. Ce lundi, Stefano Pioli y est allé de son analyse au micro de TNT Sports. Nouvel entraîneur d’Al-Nassr, le coach italien a logiquement choisi en faveur de CR7 :

La suite après cette publicité

«Je pense que Ronaldo est supérieur à Messi, il a marqué plus de buts que de matchs. Nous allons travailler pour développer toute l’équipe et utiliser toutes les ressources disponibles. Nous allons construire notre style de jeu sans dépendre de la tactique de l’adversaire. Les prochains matchs m’apprendront à mieux comprendre les points forts, les faiblesses et les capacités de l’équipe. Nous espérons obtenir des résultats positifs.» Un avis qui fera forcément discuter.