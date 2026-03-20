Colombie : la liste du prochain adversaire des Bleus avec des anciens de Ligue 1

Alors que la Colombie va défier la Croatie dans une semaine, puis l’Équipe de France deux jours plus tard, le sélectionneur de l’équipe sud-américaine, Nestor Lorenzo, a dévoilé sa liste. Par ailleurs, une star passée par l’AS Monaco pointe le bout de son nez dans le groupe : James Rodriguez. À 34 ans, le meilleur joueur de la Copa América 2024 est bel et bien prêt à affronter la troupe de Didier Deschamps le 29 mars avec les Cafeteros .

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Puis, on peut également retrouver le Nantais, Deiver Machado, ainsi que d’autres joueurs passés par la Ligue 1. David Ospina, l’ancien gardien de l’OGC Nice, Luis Suárez, l’ancien buteur de l’OM ou encore Juan Quintero, l’ancien milieu du Stade Rennais, figurent dans cette liste. Une belle broche colombienne pour défier les Tricolores.

La liste complète :

Gardiens : Alvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG), Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional).

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Défenseurs : Jhon Lucumí (Bologne, ITA), Daniel Munoz (Crystal Palace, ANG), Davinson Sanchez (Galatasaray, TUR), Deiver Machado (FC Nantes, FRA), Juan Cabal (Juventus, ITA), Johan Mojica (Majorque, ESP), Santiago Arias (CA Independiente, ARG), Yerson Mosquera (Wolverhampton, ANG).

Milieux : Jefferson Lerma (Crystal Palace, ANG), James Rodríguez (Minnesota FC, USA), Jhon Arias (SE Palmeiras, BRE), Kevin Castano (River Plate, ARG), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Jorge Carrascal (Flamengo, BRE), Richard Rios (Benfica, POR), Gustavo Puerta (Racing Santander, ESP).

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Attaquants : Luis Suárez (Sporting Portugal, POR), Luis Diaz (Bayern Munich, ALL), Johan Carbonero (Internacional SC, BRE), Carlos Gomez (Vasco da Gama, BRE), Jhon Cordoba (Krasnodar, RUS), Rafael Santos Borré (Internacional SC, BRE).