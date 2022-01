PSG : Sergio Ramos de retour face à l'OL ?

Alors que le Paris Saint-Germain vient d'officialiser deux nouveaux cas positifs avec Angel Di Maria et Julian Draxler, le déplacement à Lyon dans le cadre de la 20ème journée de Ligue s'annonce d'ores et déjà plus compliqué pour les Parisiens qui devront composer avec un effectif amoindri. Au rang des bonnes nouvelles, le PSG pourrait toutefois compter sur la présence de Lionel Messi, testé positif en Argentine il y a quelques jours mais qui semblerait apte pour disputer ce choc face au Gones, dimanche soir.

Par ailleurs, si Mauricio Pochettino devra également faire sans Hakimi, Gueye et Diallo, partis à la CAN, Kehrer semble, lui, remis de sa douleur musculaire ressentie contre Vannes. Enfin, toujours selon les informations du Parisien, Sergio Ramos, gêné par les blessures depuis son arrivée dans la capitale et suspendu pour le match dans le Morbihan, pourrait également retrouver la compétition lors de cette rencontre face aux Lyonnais.