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Ligue 1

L’OM communique sur les blessures de Greenwood et Balerdi

Par Kevin Massampu
1 min.
Greenwood et Balerdi @Maxppp

L’Olympique de Marseille a connu un dimanche assez compliqué. Battue par Lille au Vélodrome en Ligue 1 (1-2), la formation d’Habib Beye a également enregistré la blessure de Mason Greenwood, à la suite d’un accrochage avec le Nordiste Calvin Verdonk. Leonardo Balerdi, qui a quant à lui fini la rencontre, a aussi été touché physiquement et a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l’Argentine. Vingt-quatre heures plus tard, le club phocéen a publié un point médical sur l’état de santé de ses deux tauliers.

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« L’Olympique de Marseille fait un point médical sur l’état de ses joueurs : Leonardo Balerdi présente une lésion du mollet droit. Un protocole de soins adapté a été mis en place par le staff médical du club. Mason Greenwood souffre d’une béquille au quadriceps gauche. Son évolution sera suivie quotidiennement. Le club accompagnera les joueurs durant tout le protocole de reprise », relate l’OM.

Pub. le - MAJ le
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