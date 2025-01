Marcus Rashford est prêt à faire une folie pour signer au FC Barcelone

C’est le dossier qui anime le mercato du Barça, dans le sens des arrivées du moins. Après avoir réglé les cas Dani Olmo et Pau Victor non sans trembler, le Barça avait reçu une autre bonne nouvelle en début de mois : le retour à la règle 1:1 du fair-play financier de la Liga suite à la vente des fameux sièges VIP du Camp Nou. Ce qui donnera un peu plus de souplesse et de marge de manoeuvre au FC Barcelone pour les prochains mercatos.

Il est donc tout à fait possible de voir les Barcelonais recruter d’ici le 3 février et la fin du mercato hivernal, et un nom se dégage : Marcus Rashford. L’attaquant des Three Lions veut quitter Manchester United, et le Barça est son choix de prédilection. Un intérêt plus que réciproque, avec Hansi Flick qui a validé son profil selon différents médias ibériques.

Rashford doit faire un sacrifice

Mais il y a encore des obstacles qui séparent l’Anglais du club catalan, d’ordre financier principalement, en raison du salaire conséquent du joueur. Le Barça doit encore dégager quelques fonds, via la vente de joueurs, pour avoir la somme nécessaire pour payer une bonne partie du salaire du joueur. Seulement, personne ne semble être sur le départ en ce moment. Ronald Araujo a finalement prolongé, Hansi Flick a bloqué le départ d’Eric Garcia et Ansu Fati, le principal candidat à un départ, n’a pas de prétendant sérieux pour l’instant.

Comme l’indique le Daily Star, il y a aussi une autre possibilité : que Rashford accepte de baisser ses émoluments (il touche 18 millions d’euros par saison) de façon conséquente. Le média indique que c’est un sacrifice que l’attaquant de 27 ans est prêt à faire. Il renégocierait donc un salaire à la baisse avec les Red Devils, qui le prêteraient ensuite à Barcelone, et les deux clubs ne devraient pas débourser tant d’argent que ça pour l’Anglais. Affaire à suivre…