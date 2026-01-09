PSG-OM : pourquoi Thomas Léonard a accordé un penalty à Mason Greenwood

Jeudi soir, au Jaber Al-Ahmad International Stadium, le Paris Saint-Germain s’est offert un nouveau titre en venant à bout de l’OM lors du trophée des Champions organisé au Koweït (2-2 ; 4-1 tab). Un Classique à rebondissements où les hommes de Roberto De Zerbi ont bien failli l’emporter avant l’égalisation salvatrice de Gonçalo Ramos et une séance de tirs au but encore parfaitement gérée par les Parisiens. Décisif en s’interposant face à Traoré et O’Riley, Lucas Chevalier a lui certainement signé son match référence sous la tunique parisienne, et ce malgré une faute coupable dans sa propre surface alors que les siens menaient au score.

Hésitant dans sa sortie, l’ancien portier du LOSC déstabilisait Mason Greenwood et provoquait un penalty, qui aura eu le mérite de relancer l’OM. Une action litigieuse qui n’a pas manqué de faire rapidement débat. Alors, y avait-il vraiment faute du portier parisien sur l’attaquant anglais ? À vitesse réelle, difficile de le dire. Pourtant, la décision initiale de Thomas Léonard a bien été validée par la VAR. Si cette dernière reconnaît avoir eu des difficultés techniques avec la qualité des images proposées, un contact au niveau de l’épaule a finalement convaincu les officiels du soir de confirmer la décision prise sur le terrain. Résultat, Mason Greenwood inscrivait son premier but lors d’un trophée des Champions. Insuffisant toutefois pour permettre à l’OM de mettre fin à une disette de 14 ans sans le moindre titre.