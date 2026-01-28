L’Olympique Lyonnais veut boucler l’arrivée de Roman Yaremchuk

L’Olympique Lyonnais a des idées sur le marché des transferts. Depuis la grosse frayeur de l’été dernier avec la potentielle relégation administrative et le départ de John Textor, la formation rhodanienne n’a pas de gros moyens sur le mercato et doit donc avoir des idées pour s’en sortir sportivement et financièrement. Et pour le moment, certains paris tentés par le club semblent plutôt réussis à l’image de Pavel Sulc qui s’est rapidement intégré à la formation de Paulo Fonseca. Mais dans le secteur offensif, l’OL a aussi connu un gros raté.

Avec le départ de Georges Mikautadze que l’OL aurait préféré conserver, la direction a dû bricoler pour trouver un numéro 9 dans les dernières heures du mercato. Et le club s’était tourné sur… Martín Satriano. Le jeune buteur uruguayen est arrivé en prêt avec option d’achat obligatoire mais son passage à l’OL a tourné au fiasco. Avec seulement 3 petits buts en 19 matches, il a été poussé vers la sortie dès cet hiver puisque Lyon a décidé de lever son option d’achat pour le céder à Getafe dans la foulée. Et si Endrick est venu renforcer l’attaque lyonnaise pour la deuxième partie de saison, Paulo Fonseca, sans profondeur de banc, cherchait un joueur supplémentaire.

Troisième attaquant à l’Olympiacos

Dans ce sens, ce mercredi, la presse grecque fait de grosses révélations et explique que l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur… Roman Yaremchuk. Le buteur ukrainien de 30 ans évolue du côté de l’Olympiacos mais ne rentre pas du tout dans les plans de José Luis Mendilibar qui mise surtout sur Ayoub El Kaabi et Mehdi Taremi. Troisième dans la hiérarchie des attaquants du club grec, l’international ukrainien (65 sélections, 17 buts) est sur le départ et son club cherche à s’en séparer.

Auteur de 4 buts (tous inscrits en Coupe de Grèce) en 16 matches cette saison, Roman Yaremchuk est dans le viseur de l’OL selon la presse grecque. Mieux encore, les discussions ont débuté entre les deux clubs et pour le moment on se dirige vers un prêt de 6 mois, jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat d’environ 4 millions d’euros pourrait être ajoutée à ce prêt pour permettre à l’OL de conserver le joueur en cas de performances convaincantes sur la deuxième partie de saison. Pour Lyon, ce potentiel deal semble correspondre aux nombreux paris tentés par le club ces derniers mois. Mais les supporters risquent d’être encore assez sceptiques… A suivre.