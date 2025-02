Chelsea : Axel Disasi finalement prêté à Aston Villa

Axel Disasi a finalement trouvé un nouveau club. Courtisé par plusieurs écuries cet hiver, le Français était notamment dans le viseur de la Juventus. En fin de mercato, Aston Villa et Tottenham avaient pris les devants dans la course à sa signature. Mais dans les dernières minutes de ce mercato hivernal, le défenseur français a repoussé l’offre de Tottenham, qui espérait obtenir son prêt. L’ancien Monégasque avait déjà donné son accord à Aston Villa, mais Chelsea faisait traîner les choses.

Finalement, dans le temps additionnel du "Deadline Day", Chelsea a finalement dit oui et a accepté de le céder chez les Villans. «Aston Villa est heureux d’annoncer le prêt d’Axel Disasi de Chelsea. Le Français rejoint Villa pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Disasi a joué plus de 300 fois en club et a été sélectionné cinq fois au niveau international. Le défenseur central a l’expérience de la Ligue des Champions et a également représenté son pays à la Coupe du Monde de la FIFA», précise le communiqué.