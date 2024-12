Algérie, EdF : le conseil d’un ancien international à Cherki et Akliouche

Toute l’Algérie retient son souffle pour Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Les deux pépites de Ligue 1 sont en balance entre l’équipe de France et la sélection nationale algérienne. Ryad Boudebouz, possédant lui aussi la double nationalité et ancien international algérien (25 sélections, 2 buts), a donné un conseil important aux deux milieux offensifs qui s’apprêtent à réaliser un choix déterminant pour le reste de leurs carrières respectives.

«Moi, j’ai juste envie de leur dire : "Faites le choix du coeur. Et surtout, décidez vous-mêmes, et ne laissez personne influencer ce que vous ressentez au fond de vous», a expliqué l’ancien joueur de Montpellier et de l’AS Saint-Étienne dans les colonnes de L’Équipe. Les deux cracks sont donc prévenus et ne manqueront pas de sollicitations au vu de leurs prestations en club cette saison.