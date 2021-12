Karim Adeyemi a assisté à PSG-Monaco

Karim Adeyemi (19 ans) est déjà l'une des stars du prochain mercato d'été. S'il devrait rester cet hiver à Salzbourg, le jeune attaquant allemand va probablement quitter le club autrichien, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Dernièrement, Bild affirmait qu'un accord sur un contrat de 5 ans avait été établi entre le Borussia Dortmund et le joueur.

Seulement, pour le moment, le RB Salzbourg n'a reçu aucune offre et le PSG est toujours à l'affût. Impressionné par les 15 buts du jeune international en 27 matches toutes compétitions confondues, le club français avance ses pions en vue de la saison prochaine selon RMC. Ses agents étaient à Paris le mois dernier et Adeyemi lui-même est venu assister ce week-end à la rencontre entre le PSG et Monaco au Parc des Princes.