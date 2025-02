OM : Mason Greenwood absent du dernier entraînement

À deux jours du déplacement à Angers pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille retrouve un groupe de plus en plus étoffé. En effet, seul le meilleur buteur du club et arrivée majeure de l’été Mason Greenwood n’a pas pris part à l’entraînement collectif ce vendredi. Une absence qui n’a rien à voir avec des raisons médicales, le jeune Anglais attendant un enfant a été dispensé de la séance du jour.

Roberto de Zerbi a tout de même pu compter sur les premières séances complètes des recrues hivernales (Bennacer, Felipe, Dedic et Gouiri), ainsi que sur les précieux retours de blessure de Geoffrey Kondogbia et d’Amine Harit. Avec seulement la Ligue 1 à jouer d’ici la fin de la saison, l’OM a un groupe plus qu’étoffé pour la course à la deuxième place.

