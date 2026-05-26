Liverpool : Alisson Becker devrait finalement rester

Dans un contexte de profond remaniement annoncé à Liverpool après une saison sans titre et marquée par des ajustements majeurs dans le secteur offensif, l’avenir d’Alisson Becker suscite logiquement des interrogations. Le gardien brésilien de 33 ans, sollicité notamment en Italie par la Juventus ces dernières semaines, est néanmoins considéré en interne comme un élément structurant du projet à court terme et devrait, sauf retournement de situation, poursuivre l’aventure à Anfield la saison prochaine selon Sky Sport.

La suite après cette publicité

En effet, la direction sportive des Reds ne prévoit pas de départ immédiat pour le portier, sous contrat et toujours performant dans les grands rendez-vous. Dans un effectif en pleine transition encore, sa stabilité apparaît même comme un point d’appui essentiel pour encadrer une défense appelée à évoluer. À ce stade, le club anglais privilégie donc la continuité dans les buts, tout en concentrant ses efforts sur d’autres secteurs prioritaires du recrutement estival.