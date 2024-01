Le PSG aurait fait une offre pour Allen Obando

Le mercato du PSG totalement relancé ? Si la longue absence à craindre pour Milan Skriniar oblige le club de la capitale à revoir ses plans et à envisager d’autres renforts sur le plan défensif - et ce malgré l’arrivée de Lucas Beraldo - le champion de France en titre pourrait également surprendre tout son monde dans d’autres secteurs du jeu. Dans cette optique, le président du SC Barcelona a d’ailleurs confirmé un fort intérêt des Parisiens pour sa pépite, Allen Obando (17 ans). Présenté comme l’une des plus belles promesses du football sud-américain, ce jeune attaquant équatorien a déjà disputé 8 rencontres avec l’équipe première du SC Barcelona pour un but.

Egalement suivi par l’AS Monaco, ce dernier serait ainsi dans les petits papiers des Rouge et Bleu. Et même plus encore à en croire les dernières déclarations du président Antonio Alvarez, affirmant que le PSG avait déjà fait une offre pour Obando et que celle-ci correspondait aux attentes de son club : «c’est vrai pour le PSG. Ils sont extrêmement intéressés (par Allen Obando), ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club, et ça a été une offre assez agressive. Ils veulent même que la famille d’Allen, son père, sa mère, et le président du club, fassent le voyage pour négocier». Affaire à suivre…