Coupe du Monde 2022, équipe de France : les nombreux reproches de Didier Deschamps à Benjamin Pavard

Le staff de l’équipe de France ne s’en cache plus. Depuis le match inaugural des Bleus face à l’Australie (4-1), le malaise Benjamin Pavard s’est installé. Relégué sur le banc par Jules Koundé, le joueur du Bayern Munich a également subi l’humiliation de voir Axel Disasi, qui n’a jamais occupé le poste de latéral droit, lui passer devant quand Koundé est remplacé.

Récemment, Guy Stéphan a profité d’une apparition en conférence de presse pour faire le point sur ce cas épineux. «Benjamin ne joue pas, ça ne l'empêche pas de s'entraîner et de bien se comporter dans le groupe. Vous avez pu le voir dans les images de joie après le Danemark et la Pologne. J'ai un peu discuté avec lui. Bien sûr, il est déçu. C'est un choix sportif qui est opéré et l'avenir nous dira s'il revient ou pas.»

Seule ombre au tableau des Bleus depuis le début de la Coupe du Monde, le cas Pavard perdure. Et au fil du temps, on en apprend davantage sur les raisons qui ont conduit à son déclassement. Dernièrement, Didier Deschamps avait expliqué publiquement qu’il estimait que son défenseur ne se trouvait pas dans « de bonnes dispositions » et que l’ailier droit des Bleus, Ousmane Dembélé, préférait jouer avec Koundé, son partenaire au Barça.

Deschamps a plusieurs griefs contre Pavard

Aujourd’hui, L’Équipe nous dévoile d’autres informations. Ainsi, le sélectionneur reproche à Pavard de ne pas avoir respecté ses consignes face à l’Australie (son implication est d’ailleurs totale sur le but encaissé, ndlr). Mais quand il s’est expliqué avec DD, le Bavarois l’a fait en se considérant comme un cadre de l’équipe. Pavard s'est-il vu trop beau ? Deschamps n’aurait en tout cas pas apprécié ce manque de remise en question alors qu'il estime l'avoir toujours soutenu, même durant les moments les plus difficiles. Mais pas seulement.

Le quotidien ajoute que ses bouderies après la victoire contre l’Autriche en Ligue des Nations le 22 septembre dernier (2-0, Koundé avait joué à la place de Pavard qui n’était pas entré en jeu) et ses nombreuses sorties médiatiques pour réclamer un repositionnement dans l’axe (son poste de prédilection, ndlr) ont aussi agacé le patron des Bleus. Toutefois, le joueur semble afficher un bon état d’esprit ces derniers jours. Suffisant pour reconquérir les bonnes grâces de Deschamps ?

