PSG : Christophe Galtier évoque sa relation avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos

Quelques instants après la large victoire sur la pelouse du FC Nantes (3-0), l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a été interrogé sur les tensions qui existeraient au sein de la direction entre Luis Campos et Antero Henrique, qui aurait pu influer sur le mercato du club. Le coach parisien affirme qu'il communique toujours avec son directeur sportif et son président Nasser al-Khelaïfi, beaucoup moins avec l'ancien dirigeant sportif portugais.

«Des tensions entre Henrique et Galtier-Campos ? On a eu beaucoup de départs, beaucoup de prêts. Skriniar était un joueur qu'on avait identifié et on pensait qu'on était tout proche d'un accord à un certain moment, mais au fur et à mesure, les prix sont montés. Après, je peux comprendre notre président, sur une dernière année de contrat, son transfert serait énorme. Moi, je suis en relation permanente avec mon président et Luis Campos, pas avec Antero Henrique», a-t-il déclaré au micro de Canal +.