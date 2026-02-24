Benfica : la nouvelle défense lunaire de Gianluca Prestianni

L’affaire opposant Gianluca Prestianni à Vinícius Júnior continue de faire grand bruit. Provisoirement suspendu par l’UEFA, l’ailier du Benfica Lisbonne manquera le barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, mercredi soir. Accusé d’avoir proféré une insulte raciste envers le Brésilien lors du match aller, l’Argentin d’1m65 préparerait sa défense en expliquant avoir réagi à des moqueries sur sa taille.

La suite après cette publicité

Selon The Times, Prestianni affirmerait avoir été traité de « nain » ou de « nabot » avant de répondre par une insulte homophobe. Soutenu par Kylian Mbappé, Vinícius assure lui que son adversaire l’a traité de « singe » à plusieurs reprises. Toujours sous le coup d’une enquête, Prestianni risque une suspension pouvant aller jusqu’à dix matches.