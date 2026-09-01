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Ibrahima Baldé rejoint Lorient

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ibrahima Baldé @Maxppp

Lorient se renforce sur le gong en cette fin de mercato. Les Merlus viennent d’annoncer l’arrivée d’Ibrahima Baldé (23 ans) en prêt. L’attaquant français arrive de Rodez où il a démarré la saison avec 5 buts en 4 rencontres.

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«Ibrahima Baldé, prêté au FC Lorient avec option d’achat. L’attaquant de 23 ans renforce le groupe d’Alexandre Dujeux pour cette saison 26/27. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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