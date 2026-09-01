Ibrahima Baldé rejoint Lorient

Lorient se renforce sur le gong en cette fin de mercato. Les Merlus viennent d’annoncer l’arrivée d’Ibrahima Baldé (23 ans) en prêt. L’attaquant français arrive de Rodez où il a démarré la saison avec 5 buts en 4 rencontres.

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Ibrahima Baldé, prêté au FC Lorient avec option d’achat ✅🐟



L'attaquant de 23 ans renforce le groupe d'Alexandre Dujeux pour cette saison 26/27 🧡



L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue 🤝🏠 pic.twitter.com/y7S4f5GwnE — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 1, 2026

«Ibrahima Baldé, prêté au FC Lorient avec option d’achat. L’attaquant de 23 ans renforce le groupe d’Alexandre Dujeux pour cette saison 26/27. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue», peut-on lire dans un communiqué.