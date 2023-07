Napoli : le président Aurelio De Laurentiis déclare sa flamme à Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Pour la présentation des nouveaux maillots, le Napoli a mis les petits plats dans les grands en organisant une cérémonie à bord du MSC World Europa, plus gros paquebot d’Europe en 2022 qui appartient à la compagnie MSC Croisières, sponsor officiel des Partenopei. Le président napolitain, Aurelio De Laurentiis était bien évidemment présent pour aborder plusieurs sujets à l’approche du début de saison où le Napoli devra défendre son titre de champion d’Italie. Il en a profité pour encenser, une nouvelle fois, l’entraîneur français Rudi Garcia :

«Pour moi aujourd’hui, Rudi Garcia est au centre du projet. Je le soutiendrai de toutes mes forces. Chaque jour que je lui parle, je suis de plus en plus convaincu du bon choix que j’ai fait. J’ai un super entraîneur, avec un état d’esprit international, Je pense qu’il a su reprendre l’héritage du travail de Spalletti. Nous sommes un modèle gagnant et durable depuis 15 ans en Europe, personne ne nous ressemble en Italie», a alors déclaré le président napolitain. A l’aube du début officiel de la présaison, la confiance règne toujours au pied du Vésuve.

