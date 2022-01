Hertha Berlin - Bayern Munich : les compositions officielles

La 20e journée de Bundesliga offre un duel au sommet entre le Herta Berlin et le leader, le Bayern Munich. A domicile, les Berlinois s'articulent en 4-2-3-1 avec Alexander Schwolow dans les cages derrière Peter Pekarik, Derdryck Boyata, Linus Gechter et Maximilian Mittelstädt. Lucas Tousart et Marton Dardai forment le double pivot. Seul en pointe, Ishak Belfodil est soutenu par Suart Serdar, Vladimir Darida et Myziane Maolida.

De son côté, le Bayyern Munich opte pour un 3-2-4-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart et Benjamin Pavard, Niklas Süle ainsi que Lucas Hernandez en défense. Josua Kimmich et Corentin Tolisso forment le double pivot. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané et Kingsley Coman.

Les compositions

Hertha Berlin : Schwolow - Pekarik, Boyata, Gechter, Mittelstädt - Tousart, Dardai - Serdar , Darida, Maolida - Belfodil

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski