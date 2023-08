La folle demande du Barça à Ousmane Dembélé, Dušan Vlahović a tranché pour son avenir

Le Barça attend un geste de Dembélé

Ousmane Dembélé au PSG ce n’est pas encore officiel, mais ce n’est plus qu’une question de temps. Dans ses pages intérieures, le journal Sport explique que l’officialisation du transfert tarde, car le Barça et le club parisien ne se sont toujours pas mis d’accord sur les modalités de transfert. Pour cette raison, le joueur n’a encore passé sa visite médicale selon la presse esapgnole. Et cela s’explique par le désir de Joan Laporta qui tente de trouver un moyen pour récupérer un plus gros montant. On rappelle que le transfert de Dembélé coûtera 50M€ au PSG, mais le club catalan n’encaissera pas la totalité des 50M€. La moitié est censé revenir au joueur et à son agent. Le président barcelonais tente de convaincre le Français de revoir ses exigences à la baisse. Affaire à suivre.

Dušan Vlahović n’a pas l’intention de partir

Dušan Vlahović et Romelu Lukaku sont intimement liés sur ce mercato puisque la Juventus tente de se débarrasser du Serbe en l’envoyant à Chelsea, en échange de Lukaku. Dans ses pages intérieures, La Gazzetta dello Sport fait le point sur ce dossier ô combien complexe. Et ça pourrait se compliquer encore un peu plus puisque le principal intéressé souhaiterait rester dans le Piémont pour s’y imposer. Seul un départ au PSG l’intéresserait, mais ce dernier ne figure pas parmi les priorités du club parisien. De quoi compliquer encore un peu plus cette affaire.

L’Atalanta concurrence l’Inter pour Scamacca

Un an seulement après son départ à West Ham, l’ancien attaquant de Sassuolo pourrait déjà faire son come-back en Italie ! Alors que l’Inter semblait avoir l’avantage sur ce dossier, l’Atalanta a fait irruption et «dépasse désormais l’Inter», comme le placarde La Gazzetta dello Sport ce samedi ! Cet intérêt soudain de la Dea est lié au départ de Rasmus Hojlund à Manchester United. Pour s’offrir Scamacca, l’Atalanta est prête à formuler une offre de 25M€ + 5 de bonus, ainsi que 10% à la revente. Le Corriere dello Sport explique que l’offre de l’Inter est inférieure puisqu’elle est de 25M€ + 4 de bonus. Avec la vente record d’Hojlund, l’Atalanta devrait pouvoir faire la différence dans ce dossier.