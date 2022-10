Lille-Lens : la belle anecdote de Lucas Chevalier sur Mike Maignan

Une belle anecdote. Ce dimanche, si le LOSC a fait chuter le RC Lens (1-0) pour la première fois de la saison en Ligue 1, c'est en grande partie grâce à Lucas Chevalier. Le jeune gardien de 20 ans, pour son premier derby du Nord, a livré une prestation impeccable, arrêtant notamment d'entrée un penalty de Sotoca. Élu homme du match par notre Rédaction, c'est un Chevalier franc du collier qui s'est présenté tout sourire au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre. « J'avais quand même pas mal d'appréhension, a-t-il révélé. C'est un derby, mon premier en pro. C'était important de gagner pour les supporters, car c'est avant tout pour eux. J'avais une grosse pression, je ne vais pas le cacher, c'était dur du début à la fin. Ça s'est très bien fini, je suis content. »

Et le jeune portier des Dogues d'expliquer avoir reçu un coup de téléphone d'un certain Mike Maignan, ancien gardien champion de France avec Lille désormais à l'AC Milan. « Dans l'après-midi (dimanche), Mike Maignan m'appelle. J'étais en pleine sieste dans le noir. Je réponds... il me dit "vous avez pas intérêt à foirer". Mais vraiment, la pression ! J'ai pensé à lui au moment du penalty. [...] Il me faut toujours un ballon dans un match pour que je me mette en confiance. Le faire sur un pénalty dans le derby, je pense que ça aide bien. Ça sera inoubliable. En plus le premier clean-sheet (de la saison). Aujourd'hui, on a mis du cœur, c'est un travail collectif, mis à part le fait que j'arrête le penalty. » Lucas Chevalier se souviendra longtemps de cette grande première...