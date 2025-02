Barça : Ronald Araujo a une clause qui change tout

Le 23 janvier dernier, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de Ronald Araujo (25 ans) jusqu’en 2031. Une belle victoire pour les Culés puisque le défenseur uruguayen était prêt à rejoindre la Juventus lors du mercato d’hiver. Mais ce lundi, la [Cadena SER](https://cadenaser.com/nacional/2025/02/17/ronald-araujo-tiene-una-clausula-de-65-millones-durante-diez-dias-de-mercado-cadena-ser/[]()) dévoile que les pensionnaires du Camp Nou n’ont pas totalement les mains libres concernant leur joueur.

La suite après cette publicité

En effet, le média ibérique explique que le FCB n’a pas officiellement annoncé la clause libératoire du joueur comme il le fait habituellement. Et pour cause. La clause libératoire d’Araujo, qui était auparavant d’un milliard d’euros, a été fixée à 65 M€ pour les dix premiers jours du prochain mercato. Cela a été fait d’un commun accord entre les dirigeants barcelonais et le clan Araujo. Les clubs éventuellement intéressés devront donc rapidement convaincre le joueur. De son côté, le Barça s’expose mais a complètement confiance en son joueur, qui devra donner son accord pour changer d’air. Ce qui est sûr, c’est que cette clause change la donne.