Robert Lewandowski veut faire mieux que Karim Benzema

La suite après cette publicité

Désormais membre de l’écurie Pini Zahavi, Robert Lewandowski était avant représenté par Cezary Kucharski. Et à l’heure où l’attaquant polonais du Bayern Munich tente d’être transféré au FC Barcelone, Kucharski s’est fendu d’un commentaire qui ravira Karim Benzema.

« Barcelone et Lewandowski vont se battre pour ce transfert. Je crois qu’il va signer au Barça, je pense que c’est possible. Il doit faire pression sur le Bayern pour qu’ils le libèrent de son contrat. Les dirigeants du Bayern savent qu’il voulait aller en Espagne. Son plan (de carrière) c’est l’(Allemagne, après l’Espagne et terminer sa carrière aux États-Unis. Il veut prouver qu’il est meilleur que Benzema, c’est l’une de ses motivations pour aller au Barça. Lewandowski n’a pas de rêve. Pour lui, jouer au football c’est un travail et c’est un grand professionnel », a-t-il déclaré à la Cadena SER.