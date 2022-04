Bayer Leverkusen : les premiers pas poussifs de Sardar Azmoun

L'Olympique Lyonnais en rêvait jour et nuit. À 27 ans, Sardar Azmoun a fait tourner la tête des Gones, qui voulaient le recruter lors des deux précédents mercatos. L'été dernier, l'Iranien était resté au Zénit Saint-Pétersbourg, plutôt gourmand. Six mois plus tard, les pensionnaires du Groupama Stadium ont eu un retour de flamme, d'autant que le joueur présentait l'avantage d'être en fin de contrat en juin 2022. Mais les Gones ont été doublés dans la dernière ligne droite par le Bayer Leverkusen qui a déboursé 2,5 millions d'euros.

Une terrible déception pour le club de Jean-Michel Aulas. Azmoun s'est ainsi envolé pour l'Allemagne, où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2027. Mais il a fallu attendre un peu pour le voir en action comme nous l'explique Tristan Bernert, journaliste pour Fussball Transfer. «Je pense qu'il est trop tôt pour avoir un jugement définitif sur lui. Quand il est arrivé, il a été testé positif à la covid et il avait une blessure légère à la cheville. Il a donc fallu un certain temps avant qu'il soit en assez bonne santé pour jouer». Le 5 mars dernier, il a donc pu faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Des premiers pas délicats

Il est entré deux minutes face au Bayern Munich (1-1). Une reprise en douceur pour le joueur qui a enchaîné avec des entrées face à l'Atalanta le 10 mars (6 minutes, Ligue Europa), Cologne le 13 mars (27 minutes) et à nouveau l'Atalanta le 17 mars (30 minutes). Le 20 mars, Azmoun a été titularisé pour la première fois. C'était face à Wolfsbourg. Mais l'Iranien était resté muet. Il a profité de la trêve internationale pour retrouver du temps de jeu et du rythme, lui qui a notamment été buteur face au Liban. De retour à Leverkusen, il a retrouvé le banc lors du match contre le Hertha Berlin. Entré en jeu 26 minutes, il n'a pas réussi à être décisif. Idem face à Leipzig ce week-end (3 minutes).

En 7 apparitions toutes compétitions confondues (1 titularisation), l'ancien du Zénit affiche un bilan de 0 but et 0 assist. Un rendement insuffisant certes, mais il faut faire preuve de patience pour Tristan Bernert. «Avec Schick, Alario et Azmoun, le Bayer a 3 bons attaquants. Mais les 2 premiers semblent être devant Azmoun en ce moment. Ce qui était prévisible. Je pense que le plan initial du Bayer était d'anticiper son arrivée cet hiver afin qu'il ait une vraie chance la saison prochaine. Avec la blessure de Florian Wirtz, qui était le meilleur joueur offensif de l'équipe, il aura peut-être un plus grand rôle à jouer».

Leverkusen veut prendre son temps

Il poursuit : «le premier match où il a le plus joué, face à Cologne, il a eu trois très grosses occasions de but. Mais il les a manqués d'une manière assez embarrassante. Si jamais il avait marqué lors du derby, il aurait probablement été un héros. A présent, les fans sont plus sceptiques. Mais il a un bon potentiel. Ses premiers pas n'ont pas été très bons, oui. Mais dans le jeu, il a montré malgré tout qu'il était un joueur très intelligent. Il semble n'avoir aucun problème à s'adapter à sa nouvelle équipe. Il n'est pas un numéro 9 habituel, c'est plus un joueur qui va se déplacer autour d'un autre attaquant. Il pourrait être complémentaire de Schick ou Alario».

Meilleur buteur de l'histoire de la sélection iranienne avec 40 buts, Sardar Azmoun doit encore prendre ses marques. Un avis que partage son entraîneur Gerardo Seoane, séduit par son profil atypique comme il l'a expliqué à Kicker : « Azmoun prend bien la profondeur. Ce n'est pas un joueur qui attire l'attention avec des dribbles et des crochets, mais il est très efficace et technique avec une finition nette. Il est différent des autres attaquants». Différent, il l'était également aux yeux de l'OL, qui a longtemps tout fait pour conquérir son coeur.