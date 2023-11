Strasbourg-OM, un match à ne manquer sous aucun prétexte !

La trêve internationale est finie ! Nous pouvons enfin reprendre nos bonnes vieilles habitudes, avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats. La 13e journée de championnat propose de beaux chocs, à commencer par un Strasbourg-OM déjà très important. Les deux équipes ne surfent pas sur de bonnes dynamiques ces dernières semaines. Malheur au perdant !

Une rencontre déjà très importante pour le classement

Dixième du classement, avec un match en moins en raison du report d’OM-OL, le club phocéen doit vite engranger des points s’il ne veut pas se faire décrocher définitivement du train européen. Si la Coupe d’Europe sourit à l’OM ces derniers temps, c’est moins le cas du championnat, puisque Marseille n’a plus gagné depuis le 8 octobre dernier et la réception du Havre.

Le nouvel entraîneur Gennaro Gattuso est attendu au tournant, lui qui a d’abord voulu solidifier la défense, et qui court désormais après les buts de ses attaquants. Mais ni Pierre-Emerick Aubameyang ni Vitinha n’ont convaincu lors des dernières rencontres. C’est donc bien l’efficacité offensive qui sera attendu à Strasbourg samedi soir à 21 heures.

Strasbourg en quête d’identité

Et l’OM peut être optimiste au regard des difficultés rencontrées par son adversaire. Strasbourg n’a plus gagné depuis le 24 septembre dernier, enchaînant 3 défaites puis 2 nuls. Patrick Vieira, l’entraîneur alsacien, ne trouve pas la solution, déplorant le manque d’expérience de son effectif, composé de nombreux jeunes talents.

