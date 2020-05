Éric Di Meco n'épargne pas Jean-Michel Aulas

La décision de la Ligue de Football Professionel ne fait pas que des heureux. Avec l'arrêt définitif de la saison et l'usage de la règle des quotients pour déterminer le classement final, de nombreux clubs crient à l'injustice. Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas n'est forcément pas d'accord avec cette décision puisque son club, septième du championnat de France, ne disputera pas de coupe d'Europa lors de l'exercice 2010-2021. Et forcément, ses nombreuses déclarations font réagir. Désormais sur RMC, Éric Di Meco a donc chargé l'homme fort du club rhodanien ce vendredi.

«Jean-Michel Aulas dit qu'il va attaquer. Là, il me fait de la peine. Il me fait de la peine car on sent que cela lui échappe pour la première fois. Il ne va pas être en Coupe d'Europe et malgré ce qu'il essaye de nous expliquer sur le fait que son club peut le supporter, on sent qu'il ne sait plus quoi faire. Pour en arriver là, à vouloir attaquer la décision prise par le gouvernement et entérinée par la Ligue après avoir cherché la moins mauvaise solution. Il m'a fait honte maintenant il me fait de la peine», a déclaré l'ancien joueur de l'OM.