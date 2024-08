Quelle fin de mercato pour le HAC ?

La Ligue a repris ses droits. Le mercato estival, lui, va bientôt refermer ses portes. Avant cela, les différentes écuries du championnat de France s’activent pour façonner l’effectif le plus compétitif possible, et ce malgré un contexte plus que délicat, notamment lié à l’interminable feuilleton des droits TV. C’est notamment le cas du Havre, maintenu sur le fil dans l’élite du football français la saison passée et bien décidé à réitérer une telle performance. Dans cette optique, le club doyen a vécu un été particulièrement agité. Après le départ de Luka Elsner, désormais sur le banc du Stade de Reims, les hautes sphères normandes ont ainsi misé sur Didier Digard pour reprendre le flambeau.

Un mercato à moindre coût…

Si l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice a connu une première douloureuse face au Paris Saint-Germain (1-4), sa science tactique, sa connaissance du football et sa volonté de s’appuyer sur les jeunes talents pourraient permettre au HAC de tirer son épingle du jeu lors de cet exercice 2024-2025. Mais ce n’est pas tout. Malgré des finances limitées, Mathieu Bodmer, directeur sportif des Hacmens, et ses équipes s’activent, eux aussi, pour offrir à leur nouveau protégé le groupe le plus étoffé. Ainsi, le HAC a d’ores et déjà mis la main sur Ruben Londja, Ismaïl Bouneb et Yanis Zouaoui. Trois arrivées libres, finances obligent.

Outre ces renforts, le board havrais doit surtout dégraisser - et donc diminuer sa masse salariale - afin d’entrer dans les clous sur le plan économique. Dès lors, Mokrane Bentoumi a été prêté au FC Villefranche alors que le jeune Simon Ebonog évoluera, de son côté, sous les couleurs de Nancy dans les mois à venir. Toujours dans le sens des départs, le HAC est également en passe de céder Kandet Diawara à Pau, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, comme nous vous le révélions ces dernières heures. Reste désormais à connaître le plan d’action des Ciel et Marine en cette fin de mercato estival… Selon nos dernières informations, la donne reste la même. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le HAC se doit de vendre avant d’envisager la moindre arrivée.

Départs obligatoires, arrivées espérées

D’après nos indiscrétions, le club de la cité portuaire espère ainsi récupérer environ 15 millions d’euros. De quoi imaginer d’autres départs dans les jours à venir. Convoité par Trabzonspor et plus récemment Hoffenheim, Etienne Youté Kinkoué dispose, à ce titre, d’une belle valeur marchande, bien qu’aucun des deux clubs cités précédemment ne soit finalement parvenu à un accord avec la formation havraise. Régulièrement annoncé sur le départ, notamment en Italie, Arouna Sangante pourrait lui aussi renflouer les caisses du HAC. Encore faut-il qu’une offre acceptable arrive sur les bureaux de l’actuel 16e de L1. A noter à ce titre qu’aucune négociation n’a débuté entre Bologne et Le Havre concernant le défenseur sénégalais de 22 ans. Des possibles départs qui conditionneront, quoi qu’il arrive, la fin du mercato normand.

Ainsi, si la direction des pensionnaires du Stade Océane parvenaient à récupérer ces liquidités, certaines arrivées pourraient alors être envisagées. Dans ce sens, nous sommes en mesure de vous affirmer que les discussions avec André Ayew, aujourd’hui libre de tout contrat, se poursuivent. Dans le même temps et toujours d’après nos indiscrétions, une piste offensive est également étudiée depuis plusieurs semaines, mais pour l’heure, aucune avancée concrète n’a été faite. Enfin, Ilyes Housni, jeune attaquant du PSG, figure lui aussi parmi les pistes havraises. Un dossier s’avérant malgré tout très complexe. Autant d’affaires qui animeront, à coup sûr, la fin du mois d’août en Normandie…