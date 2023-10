Sokratis rebondit au Real Betis

C’est une signature qu’on n’avait pas vu arriver. Si le mercato estival est terminé depuis début septembre, les clubs peuvent encore s’offrir les services des joueurs encore libres de tout contrat. Et l’international grec Sokratis Papastathopoulos (35 ans), sans club depuis son départ de l’Olympiakos, va découvrir le football espagnol sous les couleurs du Real Betis. C’est la formation verdiblanca qui vient de l’annoncer, ajoutant que le central aux 90 sélections (3 buts) s’engage pour une seule saison.

La suite après cette publicité

«Le Real Betis Balompié a recruté Sokratis Papastathopoulos. Le joueur grec rejoint le club pour renforcer sa défense et signe jusqu’en 2024. Après avoir quitté la capitale grecque, le nouveau défenseur central a joué pour le Genoa CFC, l’AC Milan, le SV Werder Bremen, le BV Borussia Dortmund et l’Arsenal FC. Le dernier venu dans l’effectif des Verts et Blancs possède une grande expérience de l’équipe nationale senior de Grèce, ayant participé à deux championnats du monde et obtenu plus de 80 sélections», peut-on lire dans le communiqué du Real Betis Balompié.