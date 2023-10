Conflit israélo-palestinien : Noussair Mazraoui a rencontré les dirigeants du Bayern Munich

Depuis une semaine, Noussair Mazraoui est au cœur d’une grosse polémique. L’international marocain a affiché publiquement son soutien à la Palestine dans le conflit l’opposant à Israël et cela n’a pas du tout plu à la presse allemande et au Bayern Munich qui a décidé de le rappeler à l’ordre dans la foulée. «Après son retour, une conversation personnelle détaillée avec la direction du club à Munich est prévue. Quoi qu’il en soit, tout le monde, y compris chaque employé et chaque joueur, connaît les valeurs que représente le FC Bayern. Nous l’avons exprimé publiquement et sans équivoque dans un article immédiatement après l’attaque terroriste contre Israël. Nous sommes préoccupés par le sort de nos amis en Israël et nous sommes à leurs côtés», expliquait le club.

Justement, ce mercredi, Noussair Mazraoui était de retour avec son club allemand après la trêve. Et selon les informations de BILD, le latéral droit s’est bien entretenu avec sa direction ces dernières heures et ils se sont expliqués sur cette polémique. Pour le moment, les Bavarois n’ont pas encore décidé d’une éventuelle sanction mais le fan club officiel du «Bayern Israël» réclame évidemment de lourdes sanctions.