Incidents PFC-OL : réunion à la FFF prévue ce lundi

Plus de deux jours après les incidents ayant entraîné l'arrêt du 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais vendredi soir, la Fédération Française de Football a prévu une réunion ce lundi d'après les informations de l'Equipe. L'instance nationale devrait notamment étudier les premiers rapports afin de «se faire une idée des responsabilités de l'OL et du Paris FC».

De plus, la réunion de la commission de discipline, habituellement prévue le jeudi, devrait être organisée dès mardi en attendant l'enquête complète de la police. La FFF devrait ensuite convoquer les deux clubs avant la fin de l'année dans le but de donner sa décision avant les 16es de finale de la compétition, prévus les 2 et 3 janvier 2022.