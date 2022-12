EdF : les premiers mots de Kylian Mbappé après la finale

La suite après cette publicité

Pourtant auteur d'une finale de Mondial exceptionnelle avec un triplé, Kylian Mbappé (23 ans) ne soulèvera pas cette coupe pour la deuxième fois consécutive. La faute à l'Argentine et son coéquipier du PSG Leo Messi, plus adroits dans l'exercice des tirs au but.

Le Français n'a pas écrit un long message sur les réseaux sociaux, seulement : « Nous reviendrons ». Suffisant pour remarquer la détermination de l'attaquant, meilleur buteur de la compétition avec huit buts, portant son total à 12 en Coupe du Monde.