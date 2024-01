Hellas Vérone : Henry menacé de mort

Après avoir raté son penalty lors de la défaite face à l’Inter Milan (2-1), ce samedi, Thomas Henry a reçu des menaces de mort. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l’attaquant de Vérone est sorti du silence pour dénoncer ces actes malheureux. «À tous ceux qui pensent connaître le football mieux que personne et qui insultent ma famille en espérant sa mort, j’espère que vous pourrez un jour trouver la paix dans vos petites vies», a ainsi lancé l’intéressé.

Et d’ajouter : «un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu marques, un jour tu rates, c’est la vie de joueur de football. Et je suis fier d’avoir marqué pour la deuxième fois de ma carrière à San Siro après une rupture des ligaments croisés et avoir commencé à jouer à 15 ans à l’échelon le plus bas du football français». Passé par Nantes (2015-2016) et Chambly, alors en National (2016-2018), Henry a marqué trois buts cette saison en championnat.