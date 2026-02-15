Serie A : un célèbre écrivain anti-mafia fait de graves accusations

Le football italien se retrouve plongé dans une nouvelle tempête médiatique après les déclarations incendiaires de l’écrivain antimafia Roberto Saviano, figure majeure du journalisme d’investigation et auteur de livres à succès sur le crime organisé comme Gomorra. Au lendemain du choc de Serie A entre l’Inter et la Juventus disputé au San Siro, l’intellectuel a accusé frontalement le dirigeant nerazzurro Giuseppe Marotta d’incarner un système opaque qui, selon lui, discrédite les compétitions nationales. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, il affirme que « tant que cet homme aura un rôle à jouer dans le football italien, tout le monde aura le sentiment que les championnats sont faussés » et va plus loin en soutenant que « le championnat actuel est faussé. Même si l’Inter le gagnait, cela ne vaudrait rien ». Saviano, connu pour vivre sous protection policière permanente en raison des menaces de la mafia, inscrit ainsi sa critique dans une dénonciation plus large des mécanismes de pouvoir et d’influence qu’il observe depuis des années dans les institutions italiennes, sport compris.

La suite après cette publicité

L’écrivain relie également la tension d’après-match à la réaction de l’ancien défenseur et capitaine bianconero Giorgio Chiellini, estimant que « sa colère est celle de quelqu’un qui connaît les rouages du système avec Marotta », suggérant l’existence de dynamiques internes connues des acteurs du milieu. Il évoque en outre l’enquête judiciaire sur l’infiltration présumée de la 'Ndrangheta dans la Curva Nord milanaise pour illustrer ce qu’il décrit comme un problème structurel de crédibilité. Selon lui, lorsqu’une décision de justice parle de « situation de sujétion » autour d’un groupe ultra, la question dépasse le cadre sportif et devient institutionnelle. Saviano conclut que « lorsque le football réagit à ces questions sensibles avec silence ou prudence sélective, le problème n’est plus le résultat d’un match mais la confiance même dans le système », estimant que joueurs et supporters sont les premières victimes d’un environnement qui protégerait davantage ses intérêts que la transparence.