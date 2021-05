Adil Rami se paye le PSG

Consultant pour RMC, Adil Rami (35 ans) est revenu ce mercredi sur l'élimination du Paris SG en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Et le défenseur central de Boavista n'a pas été tendre avec les champions de France en titre. «Ce qui me choque, c'est que t'as des stars dans le collectif parisien. À Manchester City, t'as des joueurs professionnels, des mecs qui font une équipe, avec des émotions et du caractère. Je n'ai pas ressenti ça à Paris», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Il ne faut pas qu'on oublie les lacunes. Il y a trop de défauts. En regardant le match, je comparais le Neymar de Barcelone à celui du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, personne ne devrait être au-dessus de l'écusson du PSG. Quand je vois les stars, j'ai l'impression que c'est eux qui font Paris», a-t-il glissé, s'en prenant aussi aux décideurs du club de la capitale. «Tu gères un club, tu mets des millions, mais tu dois avoir une idée de jeu et te faire respecter. (...) Star ou pas, peu importe comment tu t'appelles, tu dois respecter ta position et chacun doit faire son travail. Point barre». C'est dit.