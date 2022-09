EdF : Olivier Giroud révèle ce qu'il a dit à Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Olivier Giroud n'en finit plus de convaincre en sélection. Appelé par Didier Deschamps en l'absence, notamment, de Karim Benzema aux avant-postes, et après avoir manqué le dernier rassemblement, l'attaquant de 35 ans a soigné son come-back en inscrivant son 49ème but avec l'équipe de France, jeudi, lors de la victoire contre l'Autriche (2-0) en Ligue des Nations. L'ancien buteur d'Arsenal, qui n'est plus qu'à deux unités du record de buts avec les Bleus détenu par Thierry Henry, a expliqué ce qu'il avait confié à son sélectionneur lors d'un entretien entre les deux champions du monde 2018.

« Didier Deschamps a ce pouvoir de décision, on s'est parlé, il m'a dit que j'allais débuter, on a parlé de tout. Je lui ai simplement dit que je n'étais pas dans une position de demandeur. On a évoqué mon sujet, je lui ai dit que je serai à 100% derrière l'équipe, sans état d'âme., a dans un premier temps expliqué le n°9 de l'AC Milan au cours d'une interview accordée à RTL. Mais on a évoqué ce sujet et je lui ai dit que peu importe le rôle que j'aurais dans cette équipe, je serais à 200% derrière l'équipe, sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne si je puis dire, parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout. » Olivier Giroud entend marquer un peu plus l'histoire des Bleus ce dimanche, au Danemark (20h45). Mais aussi et surtout lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.