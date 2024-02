Getafe - Real Madrid : les compositions sont tombées

Le Real Madrid veut récupérer son trône de leader du championnat. Les Madrilènes se déplacent ce jeudi soir sur la pelouse de Getafe en match en retard de la 20e journée de Liga (une rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 21h). Un simple résultat nul leur permettrait de dépasser Gérone en tête, tandis que les Azulones ont l’occasion de se hisser à la 8e place.

Contrairement au dernier match, Ancelotti présente un schéma en 4-4-2 losange avec Vazquez et Mendy dans les couloirs pour encadrer une charnière Rüdiger-Nacho. Dans l’entrejeu, Modric, Tchouaméni, et Valverde sont derrière Bellingham, de retour de suspension. Enfin, Vinicius et Joselu sont associés à la pointe de l’attaque. En face, Getafe est aligné en 5-4-1 avec notamment Mayoral, ancien Madrilène, à la pointe de l’attaque tandis que Greenwood est présent dans le couloir gauche.

Les compositions :

Getafe : Soria - Damian, Djene, Alderete, Domingos, Gaston - Carmona, Milla, Maksimovic, Greenwood - Mayoral.

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy - Modric, Tchouaméni, Valverde, Bellingham - Vinicius, Joselu.