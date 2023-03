Equipe de France : l’histoire tourmentée entre Karim Benzema et Didier Deschamps

La suite après cette publicité

«Mais quelle audace», «menteur, toi t’es un menteur», «Sacré Didier… Bonne nuit.» Karim Benzema était très actif cette nuit sur son compte Instagram. L’attaquant répondait au sélectionneur des Bleus, coupable selon lui de raconter une mauvaise version des faits lors de l’annonce de son forfait en équipe de France au dernier Mondial. Un peu plus tôt dans la soirée lors d’un entretien accordé à Le Figaro, Deschamps soutenait que le problème avait été bien géré avec le joueur, en accord entre les staffs médicaux du Real et des Bleus.

Bientôt 4 mois après cette nuit du 19 au 20 novembre, deux versions s’opposent toujours. Il y a donc au moins une des deux (voire les deux) versions de fausse ou du moins arrangée. Il faut dire qu’entre les deux, une sorte de "je t’aime moi non plus" s’est instaurée. Deschamps et Benzema ont toujours entretenu des rapports ambivalents, jusqu’à ce dernier épisode qui ne devrait pas en rester là. Le sélectionneur aura l’occasion de réagir lors de l’annonce de sa liste pour lancer la campagne des éliminatoires pour l’Euro jeudi prochain.

Le champion du monde 98 a souvent pris la défense du Madrilène, notamment au début de sa prise de fonction chez les Bleus. Entre juin 2012 et octobre 2013, Benzema est resté muet en équipe de France. Une disette longue de 1222 minutes qui a pris fin en amical contre l’Australie (3-0). « Il a marqué, il a marqué ! » chambrait même le Parc des Princes. «J’ai une confiance totale en lui» martelait Deschamps durant cette très période. Il n’a jamais bougé de cette ligne de conduite, offrant à l’attaquant, alors âgé de 25 ans, la confiance nécessaire avant d’aborder le Mondial 2014.

Au Brésil, Benzema s’affirme comme l’un des leaders de l’équipe de France. Il vient de remporter sa première Ligue des Champions, prend toujours plus d’assurance au Real Madrid. Il conclut cette seule Coupe du Monde de sa carrière disputée avec 3 buts. Manuel Neuer avait eu raison de son abnégation en quart de finale mais on sent que les Bleus sont sur le bon chemin pour l’Euro organisé en France deux ans plus tard. Seulement peu avant le début de la compétition, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena éclate. Et Benzema est en première ligne.

L’affaire de la sextape, le début des problèmes

Il est mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs". Dans ces conditions, difficile de le maintenir dans le groupe. Deschamps et Noël Le Graët préfèrent l’écarter le temps que l’affaire se règle. Il y a encore un petit espoir pour l’Euro jusqu’à cette déclaration de l’avant-centre dans les médias espagnols à quelques jours de l’Euro où il affirme que le sélectionneur, dont la maison en Bretagne sera taguée avec des accusations similaires, «a cédé sous la pression d’une partie raciste de la France». Une petite phrase aux grandes conséquences.

«Ça restera, et que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent à des conséquences qui dépassent tout entendement, ça, je n’oublierai jamais, forcément. On vit avec, mais, à ce moment-là, j’ai considéré que la ligne blanche avait été franchie et quand on franchit la ligne blanche, il y a un point de non-retour» assure Deschamps trois ans plus tard. Il ne l’a plus jamais rappelé en équipe nationale entre 2015 et 2021, où l’inattendu se produit. À quelques semaines de l’Euro, et mécontent des derniers matchs des Bleus, l’entraîneur pragmatique provoque une rencontre avec le joueur et décide de le rappeler.

La polémique de la blessure du Mondial au Qatar

Ils ont évolué, mis les choses à plat. Pas vraiment ami avec Giroud qu’il envoie sur le banc, Benzema lui laisse le 9 pour revenir avec le 19. La triplette avec Mbappé et Griezmann promet d’être étincelante… sur le papier. En réalité, seul le joueur du Real brille durant la compétition qu’il termine avec 4 buts. Les Bleus sont sortis dès les 8e aux tirs au but contre la Suisse. Son retour est une réussite, son intégration sans doute un peu moins mais cela ne l’empêche pas de ramener la Ligue des Nations à l’automne 2021. Son seul titre avec la France. L’année est donc positive malgré sa condamnation dans l’affaire de la sextape.

Un an plus tard, c’est la consécration ultime pour un joueur. L’homme aux 97 sélections (37 buts) remporte le Ballon d’Or. «Il le mérite. Grâce à tout ce qu’il a pu réaliser sur la saison sportive, à travers les performances et les titres avec son club… Et avec nous aussi car il nous a permis de gagner la Ligue des Nations» rappelle le sélectionneur, à quelques semaines du début de la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement, les pépins physiques le rattrapent et l’obligent (selon les versions) à regarder ses partenaires atteindre la finale de la Coupe du Monde, sans lui donc.

Durant la compétition, la polémique naît sur la durée de son indisponibilité. Il y a comme un malaise. Son départ en pleine nuit, sans saluer ses partenaires, surprend. Invité à assister à la finale au stade de Lusail, il n’est pas présent, à l’inverse de N’Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, tous forfaits, comme lui, pour le Mondial. «Ça ne m’intéresse pas» lâche-t-il une nouvelle fois sur Instagram à deux jours du match. Des non-dits qui ont pu polluer la finale mais toujours est-il que la jeune bande à DD a réussi son parcours. Et la prolongation jusqu’en 2026 de Deschamps marque la fin pour Benzema.