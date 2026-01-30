Un hôpital condamné à payer 1M€ après la mort d’Astori en Italie

L’hôpital de Careggi va certainement s’en mordre les doigts. En effet, après la mort du célèbre capitaine et défenseur de la Fiorentina Davide Astori à 31 ans, la structure va devoir indemniser la famille du joueur en raison de fautes graves. Sa compagne Francesca Fioretti, sa fille Vittoria, ses parents et ses sœurs, devront recevoir un million cent mille euros d’indemnités. La décision fait partie de l’arrêt de la Cour suprême dans le cadre du procès pour la mort du joueur et pour lequel le professeur Giorgio Galanti, directeur de la médecine du sport de l’hôpital florentin, a déjà été condamné à un an de prison.

Le versement de la somme d’argent a été décidé ainsi, car le professionnel, à l’époque, était employé par la structure publique. Le même professeur a également été condamné en juin dernier, pour fausses idéologies à l’issue d’une autre procédure concernant la mort de l’Italien. Deux autres médecins ont aussi été tenus pour responsables d’avoir contribué à la falsification d’un certificat médical pour un examen auquel le joueur n’aurait jamais été soumis. Pour rappel, la disparition d’Astori est survenue le 4 mars 2018 à l’hôtel d’Udine où son équipe était installée.