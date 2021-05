PL : Manchester United renverse Aston Villa et retarde le titre de Manchester City

La 35e journée de Premier League était marquée par le match entre Aston Villa (11e) et Manchester United (2e). A domicile, les Villans voulaient en profiter et garder un ultime espoir dans la course à l'Europe. Et tout débutait bien pour les locaux avec l'ouverture du score de Bertrand Traoré (24e). Une entame idéale pour Aston Villa qui se sabordait au retour des vestiaires.

Paul Pogba obtenait ainsi un penalty que Bruno Fernandes transformait (52e). Manchester United doublait même la mise dans les minutes qui suivaient. Aaron Wan-Bissaka servait parfaitement Mason Greenwood qui donnait l'avantage aux siens (56e). En fin de match, Edinson Cavani a consolidé ce succès avec un nouveau but (87e). Dans les dernières minutes, Aston Villa a même terminé à dix après l'exclusion d'Ollie Watkins (89e). Avec cette victoire 3-1, Manchester United conforte sa deuxième place et assure quasiment sa participation à la prochaine Ligue des Champions. Les Red Devils retardent également le titre du rival Manchester City.

