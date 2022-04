OL : le cauchemar ne fait que commencer pour les Gones !

La suite après cette publicité

Une saison à déjà oublier ? Sorti dès les 32es de finale de Coupe de France et actuellement dixième de Ligue 1 à dix points du podium et six de la cinquième place synonyme de billet pour les qualifications de la Ligue Europa Conference, l'Olympique Lyonnais traverse une très mauvaise passe, surtout depuis jeudi soir et cette soirée terrible au Groupama Stadium. Opposés à West Ham en quart de finale retour de Ligue Europa, les Gones ont sombré (défaite 3-0) après le nul 1-1 à Londres, lors du match aller. Quelques supporters, en colère, ont alors essayé de pénétrer sur la pelouse... Résultat, pas de dernier carré de C3 pour le club rhodanien et une saison qui s'annonce bien vide.

Dès le lendemain, en conférence de presse, le président Jean-Michel Aulas s'est alors adressé aux supporters.« On partage leur tristesse. Quand on investit pour venir à un quart de coupe d'Europe, on a envie que la fête soit belle et que le résultat soit à la hauteur de leurs attentes. Faire 1000 km pour un quart européen entraîne des sacrifices. On n'a pas su leur donner la joie et le bonheur qu'ils méritaient», a envoyé le boss des Gones. Oui mais voilà, complètement déçus, les fans lyonnais ne semblent pas prêts à oublier cette désillusion, et les prochains jours s'annoncent agités, à commencer par ce dimanche.

Les Bad Gones n'iront pas au stade dimanche

Sur leur compte Facebook, les Bad Gones, l'un des plus gros groupes de supporters de l'OL, ont été très clairs. «Dégoût, colère, amertume, écœurement... Ce ne sont pas les superlatifs qui manquent pour exprimer nos sentiments au lendemain de cette soirée cauchemardesque au stade des lumières... L'ambiance des très grands soirs s'est fait sentir dès le coup d'envoie et le stade était prêt à exploser mais voilà... Une fois de plus, les joueurs n'ont pas été au rendez-vous», ont d'abord écrit les supporters dans un communiqué publié vendredi.

Mais ce n'est pas tout. Dans celui-ci, les Bad Gones ont surtout annoncé qu'ils n'allaient pas être présents lors du match face à Bordeaux ce dimanche (17h05, 32e journée de Ligue 1) : «dimanche, nous ne serons pas présents au Virage Nord. Nous encourageons tous nos membres, et tous les abonnés à en faire de même. (...) Nous n'avons jamais lâché, nous avons l'OL dans la peau, et cela n'est pas de gaité de cœur, mais nous n'avons pas vocation pour le moment à contempler ce triste spectacle. Le cœur n'y est plus pour le moment...» Dans son édition du jour, L'Equipe avance que beaucoup d'abonnés sont également pour une grève des encouragements face aux Girondins. Dans une ambiance qui s'annonce très spéciale, l'OL n'aura donc pas vraiment le droit à l'erreur dimanche, car la fracture avec les fans pourrait s'agrandir.

