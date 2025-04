Le nouveau fiasco de l’OM enflamme la presse, l’Espagne lance l’opération remontada du Real Madrid

La presse se paye l’OM

Nouveau fiasco pour l’OM. Il n’aura même pas fallu attendre une semaine pour voir les Olympiens sombrer de nouveau, l’OM a été balayé 3-0 sur la pelouse de l’AS Monaco et perd donc sa deuxième place. Ambiance Coupe du Monde 98 avec le score, La Provence n’a pas eu de mal à lister toutes les erreurs des Marseillais beaucoup trop fébriles défensivement malgré un Rulli encore décisif. Une rechute inquiétante pour L’Équipe, on avait vu de belles choses offensivement la semaine passée contre Toulouse, hier, c’était le néant. Luis Henrique l’éternel nonchalant a manqué l’immanquable et derrière l’OM a sombré, comme trop souvent en 2025. Monaco en revanche a été chic, un succès de prestige, un Philipp Kohn des grands soirs et un retour à la deuxième marche du podium. Même sans briller, Monaco n’a pas spécialement forcé pour faire tomber l’OM qui a trop de lacunes défensives.

L’Espagne croit à la remontada du Real Madrid

Jusqu’au dernier ballon vont se battre les Madrilènes. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, la presse a lancé l’opération remontada pour le Real Madrid. Cela commence par une victoire ce dimanche sur la pelouse d’Alavés, la prochaine étape sera le quart de finale retour mercredi soir contre Arsenal au Bernabeu. Même s’il y a trois buts à remonter, le Real y croit dur comme fer. Carlo Ancelotti aussi et en conférence de presse l’entraîneur italien en a profité pour parler de son avenir. Forcément vu les résultats récents, il se sait en danger, mais Ancelotti a éteint l’incendie, rappelé qu’il avait encore un an de contrat, la réponse classique.

Mike Maignan bientôt prolongé ?

L’état de santé et l’avenir de Mike Maignan sont au cœur des discussions actuellement. Le gardien des Bleus a été victime d’un choc brutal vendredi soir. Plus vraiment d’inquiétude pour Maignan mais du repos pour le moment. Son retour est envisagé pour le match capital face à l’Atalanta Bergame en Serie A la semaine prochaine. L’AC Milan a absolument besoin de son gardien qui pourrait prolonger son contrat avec les Rossoneri. Des discussions sont en cours pour que le joueur formé au PSG prolonge jusqu’en 2028, reste à savoir si sa saison un peu plus délicate aura une influence ou pas sur les négociations.