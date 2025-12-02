Barça : le pacte de Szczesny avec Flick pour pouvoir fumer

Doublure de Joan Garcia au FC Barcelone, Wojciech Szczesny (35 ans) tient ce rôle parfaitement. Le gardien polonais, qui dispose de deux ans de contrat avec le club catalan, a disputé 9 matches cette saison et a su remplacer son concurrent quand il était blessé. Lors d’une interview pour GQ Pologne, il s’est fendu d’une anecdote sur son coach Hans-Dieter Flick.

Habitué à fumer, le gardien polonais n’a pas vu le coach allemand lui interdire de le faire : « le coach et moi étions récemment au sauna et je lui ai demandé son avis. Il m’a répondu que ce qui comptait, c’était ce que je faisais sur le terrain. Tant que tu es super professionnel, tu peux même fumer pendant le défilé de la victoire », a-t-il déclaré. De quoi le motiver…