Le Bayern Munich s’attend à des changements majeurs cet été

La Ligue des Champions, c’est fini pour le Bayern Munich. Éliminé par Manchester City en quart de finale (3-0, 1-1), le club allemand va pouvoir consacrer sa fin de saison à la conquête de la Bundesliga où il est un leader contesté. Seuls deux points le séparent du Borussia Dortmund. Après cela, il sera temps de dresser le bilan de la saison, mais ça ne s’annonce pas très reluisant. Entre un effectif mal construit dans lequel il manque un attaquant, une direction plus que jamais contestée et un entraineur (Julian Nagelsmann) qui n’a pas su emmener le vestiaire, le Bayern va vivre un été très animé.

Commençons par l’actualité, car cette élimination en C1 va déclencher quelques dossiers. Oliver Kahn pourrait bien ne pas résister à cet échec, comme l’a indiqué Sky Sport en Allemagne. L’ancien gardien emblématique, nommé président du directoire en 2021, risque bien de devoir céder la place. Comme Hasan Salihamidžić, le directeur sportif dont l’avenir n’est pas aussi incertain, il est victime de la fronde d’une partie des supporters. «Brazzo (le surnom de Salihamidžić, ndlr) + Kahn : héros d’hier, losers d’aujourd’hui», affichait une banderole en fin de match hier. Le vestiaire aussi va changer.

Une direction contestée

Le psychodrame entourant l’affaire Mané-Sané pousse la direction à faire un choix entre les deux hommes. Le Sénégalais sera donc invité à partir cet été, ce qu’aurait validé Thomas Tuchel. Ce dernier sera évidemment intégré au processus de recrutement cet été. «Je serai impliqué. Il y a des décisions communes que Hasan (Salihamidžić) mettra ensuite en œuvre. Je donnerai certainement mon avis, mais je ne pense pas que nous nous battrons trop. Tout le monde veut des renforts, mais pour l’instant, il s’agit de tirer le maximum de l’effectif actuel, car le championnat est loin d’être décidé» assurait le coach hier.

Il faudra trancher sur des dossiers chauds comme l’avenir des gardiens de but entre un Neuer en fin de contrat dans un an et Yann Sommer qui vient d’arriver. L’avenir de Lucas Hernandez (sous contrat jusqu’en 2024) est en train de se dessiner en Bavière car les négociations d’une prolongation sont positives, à l’inverse de celui de Benjamin Pavard. Lui aussi en fin de contrat en 2024, le latéral droit ou défenseur central voudrait s’en aller pour relever un autre challenge ailleurs. Joao Cancelo va revenir de son prêt à Manchester City, pendant que d’autres ne donnent pas satisfaction comme Serge Gnabry ou Leon Goretzka, alors que Noussair Mazraoui est déçu de son temps de jeu.

Un effectif à remodeler

Et puis il faudra régler la question de l’attaquant. Même Oliver Kahn en a fait le constat suite à l’élimination d’hier, le départ de Lewandowski a laissé un très grand vide. «En début de saison, nous avons tout fait pour tenter de recruter un nouvel avant-centre. Il y en avait un très fort sur le terrain ce soir, mais pas avec nous malheureusement (Haaland). Eric Maxim Choupo-Moting est toujours très bon. Il marque souvent en sortie de banc. Il y a aussi le jeune Mathys Tel, mais c’est vrai que nous avons un manque à ce poste. Ce n’est pas simple de trouver la perle rare. Tout le monde n’est pas Robert Lewandowski.»

Ça sera sans doute le chantier prioritaire pour le Bayern Munich. «Il nous manque le buteur qui fait avancer les choses. C’est ce dont nous aurons certainement besoin à l’avenir» abonde le président bavarois, Herbert Hainer, précisant qu’il ne faudra pas se tromper. «Financièrement, le FC Bayern va très bien. Nous avons des fonds propres élevés et nous avons aussi un peu d’argent sur un compte à terme. Cependant, il ne s’agit pas d’acheter n’importe qui.» Les noms ne manquent pas, comme Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Jonathan David, il s’agit de faire le bon choix.