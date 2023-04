Mercato : le Bayern Munich panique déjà pour sa recrue star

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich veut du sang neuf. Cet été, les pensionnaires de l’Allianz Arena vont mettre le paquet pour recruter un numéro 9. Récemment, le directeur financier de l’écurie allemande avait d’ailleurs précisé que ce ne serait pas forcément un problème de mettre 100 millions d’euros sur la table et de battre donc le record de transfert du club. Les champions d’Allemagne sont conscients de s’être trompés l’été dernier en ne remplaçant pas la machine à marquer des buts Robert Lewandowski (FC Barcelone). Malgré l’arrivée de Sadio Mané, qui n’a pas du tout le même profil, les Bavarois ne se sont pas renforcés.

Le Bayern Munich s’est trompé l’été dernier

Ils sont même beaucoup moins impressionnants et efficaces offensivement. Enfin, pas tous. En effet, Bild rappelle que ce sont surtout les défenseurs munichois qui se sont montrés décisifs ces derniers temps. Dayot Upamecano (contre Fribourg en Coupe d’Allemagne), Matthijs de Ligt (contre Fribourg en Bundesliga) et Benjamin Pavard (contre Hoffenheim) sont les trois derniers buteurs du club. Depuis le but de Kingsley Coman face au Borussia Dortmund le 1er avril (victoire 4-2), cela fait plus de 400 minutes qu’un joueur offensif n’a pas marqué.

Il faut aussi ajouter que Thomas Tuchel doit faire sans Eric Maxim Choupo-Moting (34 ans), son attaquant titulaire qui enchaîne les pépins physiques. D’ailleurs, Bild pointe du doigt le directeur sportif Hasan Salihamidzic qui a fait "une erreur fatale" en ne recrutant pas de n°9. Conscient de cette faute, le dirigeant du Bayern Munich veut rectifier le tir cet été 2023. Les Munichois vont acheter un avant-centre. Un marché qui n’est jamais évident puisque les prix grimpent très vite et la concurrence est féroce. Et les Bavarois en font déjà l’amère expérience.

Kane-Osimhen, des pistes difficiles

Ciblé depuis l’été dernier, Harry Kane (29 ans) ne devrait a priori pas venir. La semaine dernière, on a appris que le Bayern Munich était réticent à l’idée de mettre plus de 100 millions d’euros demandés par le redoutable Daniel Levy (président) pour l’attaquant anglais. Ses qualités et son talent sont appréciés, mais on ne s’imagine pas mettre autant pour un joueur à qui il reste une année de contrat (juin 2024). D’autant qu’avec l’échec Sadio Mané, les patrons bavarois sont plus prudents avec les recrues stars. Pour oublier l’international anglais, le Bayern Munich a d’autres pistes.

La principale mène à Victor Osimhen (24 ans). Sous contrat jusqu’en 2025, le joueur du Napoli ne sera pas facile à aller chercher. La semaine dernière, Sky Sport en Allemagne avait révélé que le Bayern Munich était le favori pour accueillir l’ancien joueur du LOSC. Ce dernier a avoué, en effet, être prêt à rejoindre la Bavière. Mais rien n’est encore fait. Sport 1 explique qu’Osimhen n’est pas contre signer à Munich, d’autant que sa compagne, qui est d’origine camerounaise et allemande, et qui a grandi à Wolfsbourg, pousse pour revenir en Allemagne.

Les Bavarois sont inquiets

Pour cette raison, mais aussi car cela est très intéressant sportivement, le joueur de Naples réfléchit aux approches bavaroises. Toutefois, Sport 1 précise que le joueur veut jouer en Premier League. Même information dans les colonnes de Bild, qui explique que les prétendants sont nombreux. Arsenal, Chelsea FC, Manchester United et Manchester City s’intéressent à lui. Le PSG et le Real Madrid aussi. Une concurrence qui ne fait pas les affaires du Bayern Munich, qui sait que le prix du joueur va grimper. Au cours de leurs échanges avec le président napolitain Aurelio de Laurentiis, les dirigeants allemands ont compris que le joueur ne partirait pas pour moins de 100 millions d’euros et qu’il faudra ajouter d’autres frais (bonus, salaire, frais d’agent).

Cet aspect, en plus de la concurrence et des envies du joueur d’évoluer en Premier League, inquiète à Munich. Bild parle d’ailleurs du "dur combat du Bayern pour un super attaquant". D’autres joueurs sont suivis en parallèle à l’image de Jonathan David. Sky Sport Germany explique que le chef scout, Markus Pilawa, a un bon avis sur lui. Mais il n’y a pas eu d’avancées concrètes concernant l’Américain, qui est plus un plan de secours qu’une priorité. Inquiète, car ce dossier est crucial, mais difficile, la direction va ainsi prendre son temps pour ne pas se tromper. La quête d’un numéro 9, qui ne sera certainement pas bon marché, s’avère difficile pour le Bayern Munich. Un club qui est plus que jamais décidé à recruter une pointure pour mener son attaque. Le casting continue.

