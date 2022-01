Bordeaux - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après une reprise avec les seizièmes de finale de Coupe de France pour la plupart des clubs français, la Ligue 1 va faire son retour ce vendredi soir avec le lancement de la 20e journée. Tous les regards seront tournés vers le Matmut Atlantique où les Girondins de Bordeaux vont accueillir l'Olympique de Marseille, et ce malgré la demande de report de la part du club au scapulaire. Très touchée par le Covid-19 et comptant de nombreux cas, la formation bordelaise s'est battue pour que la LFP décide de reporter ce match, en vain. Pourtant, la Ligue a reporté d'autres matches ce week-end, à savoir Angers-ASSE, LOSC-Lorient et MHSC-ESTAC.

Mais ce vendredi soir, il va bel et bien falloir jouer ce premier choc du week-end, avant le très attendu OL-PSG de dimanche soir au Groupama Stadium. Car oui, le club phocéen va tout faire pour mettre fin à cette très mauvaise série de 44 ans sans victoire en terres girondines. Et forcément, les Bordelais chercheront eux à garder cette invincibilité face à leur ennemi à la maison. Mais il est aussi question de classement, car le FCGB doit s'éloigner de la zone rouge quand l'OM doit reprendre provisoirement sa deuxième place, perdue en fin d'année 2021. Du coup, avec les moyens du bord, les deux entraîneurs vont tenter d'aligner une équipe compétitive.

Les Girondins décimés

Côté bordelais, Vladimir Petkovic va encore innover pour son 4-4-2 à plat, lui qui est privé d'Onana, Briand, Mangas, Fransergio, Otavio ou encore Kalu pour ne citer qu'eux... Poussin prendra place dans les cages avec une défense à quatre composée de Pembélé, Kwateng, Gregersen et Louis-Jean. Concernant l'entrejeu, Sissokho et Dilrosun débuteront en double-pivot devant la charnière centrale, tandis que Lacoux et Hwang seront alignés sur les côtés. Enfin, Elis et Oudin se positionneront sur le front de l'attaque girondine pour tenter de faire trembler les filets de Lopez.

Devenu numéro 1, et Mandanda étant touché à la cheville, le portier prêté par l'AS Roma sera lui aligné dans le but marseillais par Jorge Sampaoli. Dans le 3-4-3 du technicien argentin, on retrouvera Luan Peres, Caleta-Car et Saliba en défense centrale. Pour les couloirs au milieu, Lirola et Payet seront présents, avec Kamara et Guendouzi plus dans l'axe. Enfin, le trio offensif sera composé d'Ünder, Harit et Luis Henrique. Rendez-vous désormais aux alentours de 20h pour les compositions officielles, et 23h pour le résultat final de ce choc !