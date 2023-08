Premier League : Manchester City fait craquer Sheffield Utd, Aston Villa déroule à Burnley

Suite de la 3e journée de Premier League ce dimanche avec deux rencontres à 15h. La première opposait le champion en titre Manchester City qui se déplaçait sur la pelouse du promu Sheffield United. Sans Pep Guardiola blessé au dos et donc indisponible sur le banc de touche, c’est son fidèle adjoint Juanma Lillo qui assurait l’intérim. La dernière recrue Jérémy Doku était aussi sur le banc alors qu’on retrouvait Haaland, Alvarez, Grealish et Bernardo Silva dans le onze titulaire.

Et dans cette rencontre à sens unique, Manchester City ne parvenait pas à trouver la faille malgré une grosse domination. Les offensifs manquaient d’idées, de créativité et de vitesse pour perturber une défense de Sheffield bien en place et qui repoussait tant bien que mal les ballons. Il fallait attendre une faute de main dans la surface d’un défenseur pour que les Cityzens puissent avoir la balle du 1-0. Mais Haaland voyait son penalty finir sur le poteau (37e). Le Norvégien semblait en manque de réussite devant le but et voyait toutes ses tentatives repoussées par Foderingham.

Haaland délivre les siens

Au retour des vestiaires, le match repartait sur la même dynamique avec Manchester City qui dominait et monopolisait le ballon. Finalement, sur l’une des premières différences de Grealish sur son côté gauche, Erling Haaland plaçait son coup de tête pour ouvrir le score et délivrer les siens par la même occasion (63e). Un soulagement pour la star de 22 ans et un but mérité tant Sheffield n’a pas existé dans cette rencontre. Le premier tir du promu est ainsi arrivé à la 76e minute. Mais dans le football, il n’y a pas de logique et Sheffield sanctionnait City sur un excès de confiance.

Sur un ballon bien récupéré, Kyle Walker décidait de faire une talonnade surprenante à l’aveugle dans sa surface pour éviter le corner. Résultat, le ballon arrivait dans les pieds de Traoré qui offrait l’égalisation à Jayden Bogle (1-1, 85e). Une grossière erreur du défenseur anglais, fou de rage contre lui-même après ça, qui aurait pu coûter cher à son équipe. Aurait pu, car dans les dernières minutes, Rodri donnait la victoire à Manchester City en envoyant une mine du gauche dans la lucarne (2-1, 90e). Dans la douleur, City prend les 3 points et continue son sans-faute en championnat (seule équipe dans ce cas) en devenant seul leader.

Aston Villa solide

Dans l’autre rencontre du jour, Aston Villa se déplaçait sur la pelouse de Burnley pour une rencontre alléchante. La formation d’Unai Emery a largement dominé son adversaire du jour et s’est logiquement imposée. Matty Cash s’est offert un doublé alors que Moussa Diaby a aussi trouvé le chemin des filets (3-1). À noter l’excellent match de Boubacar Kamara au milieu de terrain encore une fois. Les Villans montent en puissance sur ce début et prennent donc trois nouveaux points au classement.