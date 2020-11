Real Madrid : Predrag Mijatovic tacle Zinedine Zidane

Ancien joueur et directeur sportif du club merengue, Predrag Mijatovic est régulièrement invité à donner son avis dans les médias espagnols. Cette fois, l'ancien international yougoslave s'est exprimé après la défaite du Real Madrid face à Alavés (2-1). Et il n'a pas manqué de tacler l'entraîneur de la Casa Blanca en remettant en cause ses choix...

« Il doit arranger certaines choses, mais ça commence dès la préparation du match, en sachant qu'Alavés a trois joueurs très forts dan le jeu aérien. Si tu as Lucas Vazquez, qui a fait un bon match contre l'Inter en étant ailier, tu ne peux pas le remettre latéral pour ce match, parce que tu as Militao. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gars, parce qu'il ne joue ni comme défenseur central ni latéral, et tu remets Luca derrière, avec Asensio devant, en sachant qu'Asensio ne va pas aider. En préparant le match, ils ne se sont pas rendus compte que le point fort d'Alavés c'est ce côté gauche et ses deux attaquants, et c'est là que le problème commence », a lancé l'ancien joueur à la Cadena SER.